Ханты-Мансийск, 24 мая 2021, 12:41 — REGNUM В Югре за сутки выявлено 48 новых случаев заражения коронавирусом. Значительная часть из них зафиксирована в Нижневартовске, сообщает 24 мая региональный оперативный штаб.
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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 49 случаев.
По данным оперштаба, с начала пандемии на 24 мая в Югре зарегистрировано 57 143 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 55 863 человека, 797 пациентов с COVID-19 скончались.