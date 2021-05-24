Минск, , 12:41 — REGNUM Российское посольство проверяет информацию СМИ о задержании в Минске гражданки РФ. Об этом заявили в дипмиссии 24 мая.

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«Посольство проверяет информацию в связи с появившимися в ряде СМИ сообщениями о задержании 23 мая в Минске гражданки России», — говорится в сообщении дипломатического ведомства.

В дипмиссии добавили, что находятся в контакте с белорусскими правоохранителями.

Напомним, ранее BBC заявило, что в Минске вместе с бывшим главным редактором телеграм-канала Nexta Романом Протасевичем была задержана его девушка, 23-летняя гражданка России Софья Сапега.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Европейском гуманитарном университете в Вильнюсе, где она обучается в магистратуре по программе «Международное право и право Европейского союза», сообщили, что она возвращалась со своим молодым человеком из отпуска и была задержана «по надуманным и необоснованным обстоятельствам».

В ЕГУ осудили безнаказанность властей Белоруссии и потребовали освободить студентку вуза.