Москва, , 12:41 — REGNUM Полный беспредел ожидает лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов в случае принятия закона Минюста, позволяющего автоматически списывать со счетов долги по штрафам за нарушения правил дорожного движения (ПДД), передает корреспондент ИА REGNUM 24 мая.

«Сейчас есть с кого спросить, конкретное должностное лицо. Да, трудно добиться справедливости. Опросы показывают, что каждый третий автомобилист за год хотя бы раз получил ошибочно выписанный штраф, при этом большинство их оплачивает, потому что апелляция затруднена чрезвычайно. Но если штрафы будут автоматом списывать информационная система, предъявлять претензии будет просто не к кому, и тогда наступит полный беспредел», — уверен Миронов.

При этом парламентарий признает, что судебные приставы сверх меры загружены работой со штрафами.

«Но проблемы отдельного ведомства не должны становиться проблемами людей. Государство нашпиговало страну тысячами камер, выписывает миллионы штрафов и получает миллиарды рублей. А теперь еще и хочет при этом меньше себя утруждать, автоматом вытаскивая деньги из кошельков граждан», — рассуждает депутат.

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