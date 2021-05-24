Москва, , 12:44 — REGNUM Москва готова к любому развитию событий в Афганистане после вывода оттуда военных США. Об этом 24 мая заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью газете «Аргументы и факты».

«Россия готова к любому развитию событий в Афганистане. Но, конечно, наш интерес состоит в том, чтобы ситуация там стабилизировалась», — сказал он в ответ на вопрос о том, появятся ли угрозы для РФ в случае, если после вывода из Афганистана американских войск, власть в данной стране захватит радикальное движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Кроме того, глава МИД РФ отметил, что Москва вместе с другими странами оказывает энергичное содействие процессу примирения в стране и делает это в рамках расширенной «тройки» с участием Китая, США и Пакистана.

«В дальнейшем имеем в виду активизировать работу московского формата, куда входят все страны региона и США», — добавил Лавров.

«В наших контактах прямо говорим представителям движения талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), что выступаем против монополизации ими власти. Для устойчивого урегулирования необходимо сформировать такое правительство, которое учитывало бы интересы всех этнополитических групп афганского общества», — также уточнил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия всегда готова прийти на помощь Белоруссии, так как две страны связывают братские узы, общая история и духовные ценности.