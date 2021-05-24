Анкара, , 12:40 — REGNUM Власти Турции предложила России модель создания условий безопасного туризма — возобновление полетов в первую очередь на курорты, заявил 24 мая министр культуры и туризма республики Мехмет Нури Эрсой.

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По его словам, в основном путешественники направляются в Анталью, Бодрум, Даламан и Измир. Ежедневный прирост новых случаев коронавируса в этих регионах на 50% ниже среднего по Турции.

«Конечно, все зависит от решения властей России. Это зависит от их политики в области здравоохранения и от тех решений, которые они дадут по трафику, мы будем следовать им», — цитирует его РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова на встрече с главным внешнеполитическим советником президента Турции Ибрагимом Калыном и министром культуры и туризма республики Мехметом Нури Эрсоем заявила, что Россия направит в Турцию группу экспертов для оценки возможности возобновления авиасообщения и туризма.

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