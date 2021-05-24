Екатеринбург, , 13:04 — REGNUM Пляжные вымогатели попытались взять деньги с жительницы Екатеринбурга, прибывшей на пляж у отеля «Рамада». Об этом возмущённая горожанка сообщила журналистам.

Мать с ребёнком пыталась пройти к пляжу, но неизвестные мужчины потребовали деньги за проезд и стоянку автомобиля. Никаких документов о своей деятельности они не предоставили.

«Минут через двадцать приехали лица кавказской внешности на Infiniti, перегородили мое авто, ходили вокруг нас», — цитирует женщину портал «Е1».

Гражданка вызвала полицию. После прибытия сотрудников МВД женщину выпустили. Полицейские начали разбирательство по факту происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее прокуратура начала проверку по факту сбора дани за проход к пляжу у «Рамады».

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