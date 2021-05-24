Джакарта, , 12:39 — REGNUM Провинцию Бантен в Индонезии за сутки потрясло 13 землетрясений, сообщает CNN Indonesia.

Первое землетрясение магнитудой 4,9 произошло в 17 км к северо-западу от Сумура на глубине 10 км. Второе землетрясение магнитудой 5,2 произошло в том же районе. Затем провинцию потрясли еще несколько землетрясений разной интенсивности.

В Индонезии пояснили, что серия землетрясений произошла из-за естественного процесса столкновения литосферных плит.

Жителей призвали сохранять спокойствие и бдительность.