Москва, , 12:38 — REGNUM Согласие администрации президента США Джо Байдена на продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) без дополнительных условий является «обнадеживающим моментом». Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью газете «Аргументы и факты».

«То, что в итоге мы пролонгировали договор, в полной мере отвечает интересам безопасности обеих сторон, да и всего международного сообщества», — сказал Лавров.

Вместе с тем глава российского МИД не стал предугадывать, как будут развиваться отношения дальше. Он призвал приступить к новому этапу двустороннего стратегического диалога.

Лавров подтвердил готовность Москвы включиться в работу с осознанием сложности накопившихся проблем.

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