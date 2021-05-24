Москва, , 12:36 — REGNUM Согласны с необходимостью дополнительного обучения большинство жителей России (72%), больше среди молодых людей 18−24 лет (83%) и среди 25−34 лет (81%), приводит данные ВЦИОМ.

Убеждены, что дополнительное обучение нужно проходить ежегодно 34%, раз в несколько лет — 38%. Не видит необходимости в дополнительном образовании 20% опрошенных.

Больше всего участники опроса 18−35 лет хотят пройти дополнительное обучение по таким направлениям как: повышение квалификации по своей специальности (40%), профессиональная переподготовка (36%), курсы для повышения личной эффективности (27%) и по развитию управленческих навыков (24%)

Опрос по телефону проведен в апреле 2021 года среди 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, в современном мире людям приходится переобучаться по несколько раз в течение жизни.

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