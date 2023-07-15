Москва, 24 мая, 2021, 12:34 — ИА Регнум. Если помощник президента РФ Максим Орешкин говорит о том, что рынок труда РФ восстановится до конца года, то он должен объяснить, за счет чего это произойдет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 мая заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин, комментируя соответствующее высказывание бывшего министра.

Дарья Антонова ИА REGNUM Максим Орешкин

«Во-первых, у нас все очень плохо со статистикой. И это касается не только статистики по коронавирусу, но и обычной. То есть когда говорят, что в РФ 1 млн рабочих мест восстановлен, то да, мы видим восстановление рабочих мест. Но при этом мы видим, что льготный период закончился и бизнес переходит в режим умирания, — сказал Делягин. — И дикое количество бизнесов закрылось, но никто официально об этом не говорит. Что касается того, что рабочие места восстановятся к концу года, то возникает простой вопрос, а за счет чего они восстановятся? Некоторое оживление российской экономики после отключения режима коронабесия действительно произошло. Но каковы у Орешкина основания считать, что период коронабесия будет полностью изжит? У нас кто-то всерьез помогает бизнесу? Кто-то ограничивает административный налоговый террор? Кто-то предоставляет дешевые кредиты? Кто-то заботится о спросе населения?»

В связи с этим Делягин поинтересовался, почему Орешкин думает, что «истребляя бизнес», государство восстановит рабочие места к концу года?

«Нет, Росстат-то отрапортует, но Орешкин вроде бы пытается говорить про реальность», — заметил Делягин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Орешкина, рынок труда в России должен вернуться к докризисным показателям до конца 2021 года.