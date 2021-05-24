Оренбург, , 12:34 — REGNUM В Оренбургской области выявили 67 новых заражений коронавирусом, что на три больше, чем днём ранее, сообщает 24 мая оперштаб по борьбе с COVID-19.

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С начала пандемии в регионе зафиксировано 43 803 носителя коронавируса. Выздоровели 40 106 оренбуржцев.

Общее число жертв заболевания достигло 950. За последние сутки от коронавирусной инфекции умерли трое пациентов.

На сегодняшний день в COVID-центрах лечение получают 472 оренбуржца. Состояние 153 человек оценивается как тяжелое. К аппартам ИВЛ подключены 22 пациента, еще 349 человек получают кислородную поддержку.