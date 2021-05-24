Москва, , 12:33 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 24 мая поручил вице-премьеру Дмитрию Чернышенко подготовить документы для реализации решений по возврату половины средств по уже купленным путёвкам в детские лагеря отдыха.

«Прошу вас в кратчайшие сроки подготовить все документы, необходимые для реализации этих решений. И очень важно, чтобы именно обратная связь дала возможность родителям детей, которые будут отдыхать в лагере, любой из появившихся вопросов решить быстро и эффективно», — сказал глава правительства на совещании с заместителями.

Ранее вице-премьер рассказал, что программа возврата средств, согласно плану, будет действовать с 15 июня по конец октября. Для получения компенсации родителям необходимо предоставить подтверждение того, что ребёнок отдохнул в лагере.

Также Чернышенко отметил, что на реализацию программы по возмещению части затрат на детский отдых дополнительно потребуется 7 млрд рублей.