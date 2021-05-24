Симферополь, 24 мая, 2021, 12:32 — ИА Регнум. Верховный суд Республики Крым назвал дату оглашения приговора по делу в отношении председателя так называемого «Меджлиса крымско-татарского народа» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Рефата Чубарова.

Павел Можаев (Mevo) Рефат Чубаров

Приговор Чубарову планируется огласить 1 июня 2021 года, сообщил «Крым 24». Сегодня, 24 мая, в суде проходили прения.

Как сообщало ИА REGNUM, Чубаров обвиняется в организации массовых беспорядков 25 февраля 2014 года у здания парламента республики в Симферополе, тогда погибли два человека, около 80 получили ранения. Сам Чубаров скрылся и был объявлен в международный розыск. Обвинение ему было предъявлено заочно, судят его также заочно. Сегодня 24 мая, в ходе прений гособвинитель потребовал назначить Чубарову наказание в виде девяти лет лишения свободы.