Самара, , 12:33 — REGNUM Врача-хирурга, который входил в состав врачебной комиссии военного комиссариата, заподозрили в получении взятки в Самаре. Об этом 24 мая сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Самарской области.

По версии следствия, с 2017 по 2018 год фигурант уголовного дела получил 175 тысяч рублей за постановку двум мужчинам диагнозов, которые не соответствовали реальным медицинским показаниям и освобождали их от прохождения военной службы.

Сообщается, что следователи установили восемь эпизодов преступной деятельности.

«Общая сумма денежных средств, незаконно полученных подозреваемым за период с 2017 по 2020 год, составляет 955 тысяч рублей», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Расследование дела продолжается.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области осудили предпринимателя за дачу взятки сотруднику ФСБ РФ.