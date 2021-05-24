Санкт-Петербург, , 12:34 — REGNUM Первая партия вакцины «КовиВак», разработанной ФГБНУ им. М.П.Чумакова, поступила в Санкт-Петербург в количестве 9360 комплектов доз, сообщили 24 мая в пресс-службе Смольного. До этого в Северной столице прививали от коронавируса только вакцинами «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V») и «ЭпиВакКорона».

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Вакцина «КовиВак» — третья отечественная вакцина от COVID-19, поступившая в гражданский оборот.

«Необходимо увеличить темпы вакцинации. Особенно в преддверии летних каникул и отпусков. С сегодняшнего дня петербуржцы могут выбрать любую из трех имеющихся в городе вакцин», — прокомментировал доставку новой вакцины губернатор Александр Беглов.

С начала прививочной кампании в Петербурге вакцинированы от коронавируса 652 750 человек. Из них 552 562 полностью завершили цикл вакцинации. С учетом новой партии запас вакцины в городе составляет 163 792 комплекта доз.

Добавим, что в Ленинградскую область первая партия вакцины «КовиВак» от Научного центра имени М. П. Чумакова РАН в количестве 1560 комплектов поступила еще 22 апреля.

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