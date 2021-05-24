Кострома, , 12:59 — REGNUM Ивановскую и Костромскую области свяжет новый пассажирский поезд. Об этом сообщает администрация Приволжского района Ивановской области.

Вокзал © Наталья Диева

Состав будет курсировать через железнодорожные станции Строкино, Ермолино, Домовицы, Фурманов и Приволжск Ивановской области и город Волгореченск в Костромской области.

Как пояснили новостному сайту «Известно.ру» представители администрации Приволжского района Ивановской области и Волгореченска, потребность жителей обоих регионов в данном направлении велика. Внушительная часть жителей Приволжска работают на двух предприятиях Волгореченска — Костромской ГРЭС и трубном заводе. Волгореченцы обучаются в Иваново, так как для получения профессионального образования в столице соседней области больше возможностей.

Поезда будут ходить два раза в день — утром и вечером. Более точное расписание, а также дату запуска состава Российские железные дороги не раскрывают. Согласно постановлению департамента энергетики и тарифов Ивановской области билет от Строкино до Волгореченска будет стоить 162 рубля, от Приволжска до Волгореченска — 31 рубль. Ранее пассажирские поезда по данному направлению не ходили. Железнодорожную ветку Фурманов — Волгореченск использовали исключительно для грузовых перевозок.

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