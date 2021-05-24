24 мая 2021 | Время чтения 2 мин

Наталья Стрельцова, , 16:05 — REGNUM В Третьяковской галерее открылась выставка «Николай Фешин» из собрания Государственного музея изобразительных искусств Республики Татарстан. Выставка приурочена к 140-летнему юбилею художника. Фоторепортаж ИА REGNUM с выставки.

Николай Иванович Фешин родился в 1881 году в Казани. Учился в Императорской Академии художеств в Санкт Петербурге. Был учеником Ильи Репина. Фешин проявил свое мастерство не только в живописи, но и в скульптуре, в декоративно-прикладном искусстве, а также виртуозно рисовал, был архитектором и работал с декорациями в театре.

Выставка «Николай Фешин» в Государственной Третьяковской галерее Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка «Николай Фешин» в Государственной Третьяковской галерее Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В своем творчестве Фешин соединил традиции реалистической живописи с различными новыми приемами, в том числе импрессионизма и экспрессионизма, таким образом, он выработал собственный эмоциональный и темпераментный и одновременно пластичный художественный язык.

Выставка «Николай Фешин» в Государственной Третьяковской галерее Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка «Николай Фешин» в Государственной Третьяковской галерее Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка «Николай Фешин» в Государственной Третьяковской галерее Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка «Николай Фешин» в Государственной Третьяковской галерее Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

На выставке представлено около 60 экспонатов, среди них известные произведения, такие как «Обливание» и » Бойня» — картины, написанные в 1911—1916 годы. Эти полотна, по замыслу автора, были частью цикла о крестьянской жизни. Они написаны во время работы художника в Казанской художественной школе, где он преподавал. Эскиз к картине «Обливание» был сделан в селе Надеждино Лаишевского уезда, откуда родом родственники его жены, художницы Н.Н. Белькович. На картине изображен обряд обливания холодной водой в летнюю жару, который, по народным поверьям, защищал людей от хворей и предотвращал засуху. Фешин женился на Надежде в 1913 году, а на следующий год у них родилась дочь Ия.

Выставка «Николай Фешин» в Третьяковской галерее Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Картина «Бойня» написана художником во время поездки с экспедицией инженера-геолога Н.Л. Ижицкого в район южного Енисея. На картине изображена кровавая сцена убоя скота. Это произведение сопоставляют с работами экспрессионистов Людвига Кирхнера, Эмиля Нольде, Отто Диска, Эгона Шиле. Также есть мнение, что изображённая на картине разделка туши предвосхищает работу постмодерниста Френсиса Бэкона.

Гости на выставке «Николай Фешин» в Третьяковской галерее Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

На выставке работ Фешина представлены написанные им портреты: отца, Н.И. Сапожниковой и девятилетней Вари Адоратской. Портрет девочки сравнивают с портретами Ильи Репина «Стрекоза» и Валентина Серова «Девочка с персиками». Также представлены живописные пейзажи и рисунки, а также скульптуры.

Выставка «Николай Фешин» в Государственной Третьяковской галерее Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Николай Фешин преподавал в Казанской художественной школе, а в 1923 году эмигрировал в США вместе с женой и дочерью. Перед отъездом свои работы он оставил на хранение художественному музею в Казани. В последствие музейная коллекция пополнялась благодаря закупкам и дарам. На сегодняшний день собрание творчества Фешина в казанском музее насчитывает более 180 живописных, графических, скульптурных произведений и предметов декоративно-прикладного искусства.

Посетители на выставке «Николай Фешин» в Третьяковской галерее Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка «Николай Фешин» проходит в Третьяковской галерее в здании на Лаврушинском переулке, дом 12 и продлится до 22 августа 2021 года.