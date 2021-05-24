Новосибирск, 24 мая, 2021, 12:22 — ИА Регнум. Против переименования площади им. Якова Свердлова в Новосибирске выступили участники круглого столы «Целостность русской истории — основа стабильности государства», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Евгений Гущин ИА Красная Весна Круглый стол «Целостность русской истории — основа стабильности государства»

В мероприятии, организованном общественным движением «Суть Времени» 22 мая в Новосибирске, приняли участи историки и общественные деятели. Участники круглого стола осудили устранение советских названий из городских топонимов.

Большинство выступающих считают, что подобный поход разрушает целостность истории страны и создает угрозу государственной безопасности.

Координатор отделения «Суть времени» в Новосибирской области, член Общественной палаты г. Бердска Марина Волкова напомнила, что имя Свердлова пытались несколько раз стереть из топонимов Новосибирска.

«Параллельно с процессами десоветизации от определенных групп, сращенных с властью, идет ресоветизация всего остального общества. Эти разнонаправленные процессы небезопасны и могут вылиться в окончательное отпадение народа от власти», — сказала Волкова.

Александр Волков ИА Красная Весна Координатор отделения «Суть времени» в Новосибирской области, член Общественной палаты г. Бердска Марина Волкова

Преподаватель кафедры философии НГУ Евгений Рыженков сказал, что российские власти часто выступают против переписывания истории западными политиками. Вместе с тем продолжается финансирование организаций, порочащих советское прошлое, в том числе «Ельцин-центра», отметил Рыженков.

Доктор исторических наук Владислав Кокоулин считает, что в России можно наблюдать войны памяти и памятников, которые дестабилизируют общество.

«Собственно говоря, что можно сделать? Единственно, наверное, здравый смысл должен подсказать, что не нужно раскачивать лодку, потому что если мы схлестнулись в этих войнах памяти — для общества они ничего не дадут», — сказал Кокоулин.

Евгений Гущин ИА Красная Весна Доктор исторических наук Владислав Кокоулин

Он считает, что переименование советских названий нужно предотвратить. По его мнению, процесс переименования не соответствует настроению большинства, которое симпатизирует советскому прошлому.

Остальные выступающие также высказались за сохранение целостности истории страны.