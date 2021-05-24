Казань, , 12:42 — REGNUM В Татарии с начала наблюдения зарегистрировано 21 268 случаев заражения коронавирусом. За сутки выявили еще 33 носителей инфекции, сообщает 24 мая республиканский оперативный штаб.

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Всего выздоровели 18 181 ковид-пациент, за сутки выписались семь человек. Скончались за все время 490 носителей вируса. Новой жертвой COVID-19 за минувший день стал один человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за 23 мая в Москве выздоровели ещё 1730 носителей коронавируса, их число достигло 1 044 518 человек. Суммарное число случаев заражения, выявленных в столице с начала пандемии, составило 1 159 526.

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