Киев, 24 мая, 2021, 12:24 — ИА Регнум. За время действия моратория на продажу земли украинские чиновники и бизнесмены украли у государства около 5 млн гектаров земли. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 24 мая на форуме «Украина 30. Земля».

Иван Шилов ИА REGNUM Кусок украинского пирога

Он отметил, что 5 млн гектаров — это территория, почти вдвое превышающая размер утраченного Украиной полуострова Крым.

«Безусловно, мы сделаем всё, чтобы вернуть и то, и другое», — сказал Зеленский.

Напомним, Украина утратила Крым в 2014 году после государственного переворота, произошедшего в Киеве. Население Крыма не признало новую незаконную власть на Украине, что стало поводом для проведения референдума о воссоединения полуострова с Россией. В свою очередь Украина не признала итоги волеизъявления и объявила Крым «оккупированной» территорией.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский подписал ключевой закон, необходимый для введения в стране рынка Земли. По предварительным данным, рынок земли на Украине должен заработать с 1 июля 2021 года.