24 мая 2021 | Время чтения 2 мин

Наталья Хомутова, , 16:00 — REGNUM В Пермском крае число миллиардеров за 2020 год выросло до 16 человек. Это рекордный показатель в регионе. В 2010 году числилось шесть миллиардеров среди жителей Прикамья. Об этом сообщают СМИ.

Борис Кустодиев. Купец считающий деньги (фрагмент)

Информация о миллиардных доходах и увеличении числа богатеев вызывала активную реакцию пермяков в соцсетях. Невероятное, с точки зрения многих, богатство вызывает чувство отторжения у обывателей со средним доходом и проживающих за чертой бедности.

Комментаторы просят поделиться секретом, благодаря которому люди разбогатели, и иронично замечают, что поименный список богачей держится в тайне. Некоторые подписчики пабликов в соцсети «ВКонтакте» считают, что люди со столь высоким доходом обогатились в 2020 году за счет народа.

«Их пора раскулачивать!» — выразил мнение Сергей С.

«Много воруют», — отметил Алексей Н.

«Если где-то прибывает, значит, где-то убывает!» — философски заметила Светлана К.

«Все говорят, что бедно живем», — недоумевает Наталья С.

Богач Цитата из к/ф «12 стульев» реж Марк Захаров. 1976. СССР

«За время пандемии наш бюджет переехал в другой карман», — прокомментировал Анатолий П.

«Порадоваться за них или послать проклятья на их голову?» — вопрошает один из пермяков.

На сайте портала 59.RU информация о богачах нашла десятки откликов. Один из комментаторов задается вопросом: «Почему никто не вспомнил, что от каждого декларанта местный бюджет получит от 150 млн рублей в виде налогов? Ребята, пусть их будет не 16, а тысяча!».

Рассуждая об экономическом расслоении населения, один из подписчиков отметил: «Если разделить 16 миллиардов на миллиона 1,5 работающих в Пермском крае, будет 10 600 рублей. Вот и смотрите, откуда берется такая высокая средняя заработная плата!».

"Если в компаниях этих миллиардеров зарплата выше средней, то честь и хвала им, если нет, то обычные жадюги», — считает анонимный комментатор.

В дискуссии часто интересуются — честным ли трудом нажито такое богатство. «Тем из этих 16, кто создал свой бизнес сам, да ещё с нуля — можно и нужно аплодировать стоя и грамоты от губернатора вручать, вопрос — а есть ли среди них такие? Или сплошь родственники и хорошие друзья чиновников и прихватизаторы чужой, ещё советской, собственности?» — спрашивает гость портала.

Многие комментаторы придерживаются мнения, что честным путем «такие бабки» заработать невозможно. Один из пользователей интернета, ссылаясь на Bloomberg, пишет, что пока некоторые богатеют, реальные доходы россиян упали до уровня 2009 года.

Бедность © ИА REGNUM

«Ну у нас как: один жиреет, а десять беднеют… Так-то, братцы!» — резюмировал анонимный пользователь интернета. Пермяки предполагают, что если тщательно потрясти граждан, то миллиардеров прибавиться, имея в виду серые схемы ухода от налогов и фиктивные отчеты-декларации.

Стоит отметить, что в Пермском крае среднедушевые доходы в 2020 году ниже прожиточного минимума имели 345,7 тыс. человек. Получается, 13,3% населения проживало за гранью бедности.