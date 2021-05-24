Москва, 24 мая, 2021, 12:20 — ИА Регнум. Идея о том, чтобы в РФ ввести целевые выплаты на покупку продуктов питания, разумна и правильна. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 мая заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин, комментируя соответствующую инициативу Торгово-промышленной палаты России.

Томас Бенджамин Кеннингтон. Бездомные (фрагмент). 1890

«Это частный случай американской системы «талонов на продовольствие», которую у нас называют продовольственными карточками, смешивая с тем, что было в советские годы во времена голода и дефицита, — сказал Делягин. — Но это вещь абсолютно правильная и необходимая, потому что у нас, по официальным данным, до 20% населения имеют доход ниже официального прожиточного минимума. Даже по официальным данным эти люди не живут, а медленно умирают. И их жизни надо спасать. Потому что когда нам говорят, что количество нищих, по официальным данным, снижается, то возникает ощущение, что значительная часть этих людей просто умерла. И мы имеем сверхсмертность не только из-за коронавируса, не только из-за уничтожения здравоохранения, но и из-за того, что у людей нет денег для полноценного существования».

Как отметил Делягин, в настоящее время на банковские карточки можно направлять «окрашенные» деньги, которые можно будет тратить только целевым образом.

«Эта вещь технически вполне реализуема. Это можно делать без карточек, которые у нас имеют плохие исторические коннотации», — сказал экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ТПП предложила предусмотреть целевые выплаты на покупку продуктов питания для людей в трудной жизненной ситуации, безработных или семей с детьми с доходами ниже прожиточного минимума.