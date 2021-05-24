Пятигорск, Ставропольский край, , 12:12 — REGNUM В Пятигорске назвали имена лучших в мире молодых художников, атлетов и лидеров уличной культуры и спорта.

23 мая в Пятигорске состоялась торжественная церемония закрытия Международной конкурс-премии уличной культуры и спорта «КАРДО». В Ставропольском государственном театре оперетты объявили итоги премии и очных соревнований. 9 победителей фестиваля и 13 лауреатов премии в 13 направлениях: хип-хоп, брейкинг, паркур, фриран, воркаут, трикинг, граффити, скейтбординг, BMX, SCOOT, бизнес, медиа, общество. Победители получилиденежные призы, статус, наставника и подарки от партнеров.

Призы вручилизаместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Антон Сериков, Депутат Государственной Думы Российской Федерации, Ольга Казакова, Глава города Пятигорска Дмитрий Ворошилов, профессиональный российский лонгбордист в дисциплине даунхилл Антон Звягинцев, граффити-райтер из Германии, победитель конкурсов дизайна Starbucks Turkey и Adidas Original BakerOner и другие.

«Сегодня уличная культура объединяет сотни миллионов людей по всему миру, миллионы молодых людей увлекаются ей в России. Она привлекает молодежь своей открытостью и доступностью, здесь нет различий по возрасту, полу или национальности. Уличная культура незаметно вошла в обыденную жизнь всех людей, она сделала так, что картины перешли с холстов на стены домов, современная музыка и танцы транслируются по центральным каналам, а по еще вчера уличным видам спорта проходят серьезные мировые соревнования. В линейке проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей» есть творческие конкурсы и проекты, которые по духу близки премии «КАРДО», мы стараемся поддерживать любые интересные молодежные течения. Уверен, что за такими живыми инициативами будущее», — отметил заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Антон Сериков.

Пол года представители уличной культуры боролись за звание лучших. 1500 человек из 36 стран в заочном формате презентовали свои скилы экспертам: заполнили заявки, выполнили творческие задания. В финал вышли представители России, Украины и Казахстана. В мае 2021 года в Ставропольском крае организаторы собрали 2500 тысяч участников из 11 стран на финальных мероприятиях Премии.

Лауреатами премии стали: Федосеев Егор из Москвы в направлении брейкинг, Агарков Артем из Московской области — BMX, Анатолий Галушкин из Санкт-Петербурга — трикин, Синглибаев Никита из Ставропольского края — воркаут, Сапунов Петр из Калининградской области — скут, Федотенков Андрей из Приморского края — скейт, Бойко Александр из Приморского края — паркур, Пичугов Денис из Ростовской области — фриран, Смирнов Сергей — бизнес из Перми, Федосеев Егор из Москвы — брейкинг, Бондарев Иван из Ростовской области — медиа, Бекбаева Балжан из Казахстана — хип-хоп, Пак Виктор из Томской области — общество, Кирилл Сажин из Москвы — граффити.

Также во время финальных мероприятий 21 — 23 мая прошли фестивальные соревнования. Победителями стали 9 человек: Михаил Степкин из Краснодарского края — BMX, Анатолий Галушкин из Санкт-Петербурга — трикинг, Disa из Приморского края — брейкинг, Александр Бойко из Ростова — паркур, Тимур Иванов из Санкт-Петербурга — фриран, Вадим Романцов из Московской области — скейтбординг, Дмитрий Усольцев из Кургана — воркаут, а Захар Михин из Москвы победил в номинации скут.

Все победители и лауреаты получили призы в размере от 30 до 50 тысяч рублей, призы от партнеров и статус мировых чемпионов и лауреатов