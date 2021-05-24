Нальчик, , 12:11 — REGNUM В Кабардино-Балкарии 21 мая произошло ЧП во время купания детей в реке Малке. Течением реки унесло одного из школьников. Были организованы его поиски, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.

По данному факту ведомство организовало доследственную проверку. В ходе нее установлены подробности происшествия. Как выяснилось, шестеро учащихся седьмого класса 21 мая днем купались в реке Малка.

«Один из ребят, 2006 года рождения, отплыл далеко от берега, и его начало уносить потоком реки. Двое других ребят пытались его спасти, но не смогли преодолеть поток. Ребенок ушел под воду», — говорится в сообщении пресс-службы СКР.

В настоящее время следователи вместе со спасателями ведут поиски подростка.