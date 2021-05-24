Омск, , 12:10 — REGNUM В Омске следователи проводят проверку по информации о том, что в Чкаловском посёлке города обнаружена свалка опасных отходов — ртутных ламп. Об этом ИА REGNUM сообщили 24 мая в следственном управлении СКР по Омской области.

В ходе проверки будут установлены обстоятельства произошедшего. Также СК намерен выявить нарушителей правил обращения с опасными отходами. По результатам проверки будет дана правовая оценка действиям ответственных лиц по ч. 1 ст. 247 УК РФ («Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов»).

Как сообщало ИА REGNUM, информация о том, что на окраине Омска обнаружили свалку с ртутными лампами, распространилась в соцсетях. Судя по комментариям в омских пабликах, горожан эта ситуация обеспокоила и напугала.

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