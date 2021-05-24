Москва, , 12:09 — REGNUM На борьбу с лесными пожарами в России будет направлено 3 млрд рублей, сообщил 24 мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Следите за развитием событий в трансляции: «Аномальная жара, природные пожары и паводки в России — все новости»

"В ряде регионов сейчас сложная обстановка», — сказал он.

Мишустин особо отметил ситуацию в Тюменской области, где введён режим ЧС. Он сообщил, что правительство РФ направит на борьбу с лесными пожарами около 3 млрд рублей.