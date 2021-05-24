Симферополь, , 12:09 — REGNUM Новый высокотехнологичный тепличный комплекс на скалах запущен в Крыму, здесь выращивают землянику садовую, сообщили в республиканском минсельхозе 24 мая.

«В новейшем тепличном комплексе Бахчисарайского района стартовал сбор земляники садовой. Ягоды выращиваются на таком месте, где раньше никогда ничего не росло, это были скальные массивы. Возведению комплекса предшествовал трудоемкий процесс. Сама идея вначале казалась невыполнимой, и сегодня ее реализация просто впечатляет», — прокомментировал вице-премьер Крыма — министр сельского хозяйства региона Андрей Рюмшин на странице в соцсетях.

Тепличный комплекс по выращиванию земляники садовой голландского сорта эльсанта создан на площади шесть гектаров. Инвестиции в строительство тепличного комбината составили несколько десятков миллионов рублей. Запуск нового комплекса позволит увеличить валовой сбор земляники в регионе до 5%. Всего в 2021 году в аграрии Крыма уже собрали более 80 тонн земляники садовой закрытого грунта.