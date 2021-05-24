Ростов-на-Дону, , 12:09 — REGNUM В Ростовской области за истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получили 194 человека, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 24 мая.

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Новые случаи заражения зарегистрированы в 43 муниципальных образованиях Ростовской области. Наибольший прирост установлен в Ростове-на-Дону (67), в остальных территориях — от одного до семи случаев. Немногим менее 30% заразившихся — люди старше 66 лет, 4,1% — дети.

За весь период пандемии в Ростовской области зарегистрировано 92 914 случаев заражения коронавирусом. Выписаны с выздоровлением 83 135 пациентов.