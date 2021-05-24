Москва, , 12:08 — REGNUM Взаимодействие России со странами Африканского региона сегодня вышло на новый этап. Об этом 24 мая на пленарном заседании XV конференции африканистов заявил спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов.

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По его словам, в настоящее время на подъёме находится политическое, экономическое, военно-техническое и гуманитарное взаимодействие.

«Главное для нас — это не упустить момент и активно содействовать наращиванию полноформатного, многопланового, взаимовыгодного сотрудничества России с государствами Африканского континента», — приводит ТАСС лова дипломата.

Богданов считает, что синергия теоретических взглядов и практического опыта работы России со странами Африки поможет выработке новых подходов к развитию российско-африканского взаимодействия в рамках предстоящего второго саммита Россия — Африка.

В свою очередь, подчеркнул представитель внешнеполитического ведомства, Москва настроена делиться опытом с партнёрами региона не только в традиционных областях, но и в новых, высокотехнологичных.

«Уверен, что такое сотрудничество принесет пользу обеим сторонам», — добавил Богданов.

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Как сообщало ИА REGNUM, первый саммит Россия — Африка состоялся 23−24 октября 2019 года, на нём председательствовали президенты России и Египта. Как заявил спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов, саммит, в ходе которого были подписаны документы, а также коммерческие соглашения и контракты на общую сумму в размере 1 трлн рублей, завершился впечатляющими результатами, ожидания от реализации его итогов оптимистичны.