Екатеринбург, , 12:09 — REGNUM В Екатеринбурге приговорили молодую женщину Юлию О. к шести годам лишения свободы за нарушение ПДД, из-за чего произошла смерть человека. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Гражданка вела в пьяном виде автомобиль Subaru Forester, который нельзя было эксплуатировать из-за технических неисправностей. На заднем сидении располагался возлюбленный женщины. Юлия О. двигалась с превышением скорости и не справилась с управлением. Машина ушла в занос, наехала на бордюр и врезалась в деревья у дома по улице Коммунистическая.

Пассажиру получил тяжкий вред здоровью «в виде сочетанной тупой травмы головы, шеи, туловища и левой верхней конечности». Молодой человек скончался от полученных травм. Водитель не признала вину в совершении преступления, отрицала факт алкогольного опьянения, а уход в занос объясняла дефектами на дороге.

Женщину признали виновной по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно совершенно лицом, находящимся в состоянии опьянения). Юлии О. назначили шесть лет лишения свободы колонии общего режима, гражданке на три года запретили заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в свердловском посёлке Верхнее Дуброво в результате ДТП скончался водитель квадроцикла.

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