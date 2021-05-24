Волгоград, , 12:11 — REGNUM В Волгоградской области 24 мая подтверждено 88 новых случаев заражения коронавирусом, что на два меньше, чем за предыдущие сутки. Выписаны после лечения ещё 85 человек, зарегистрировано семь летальных исходов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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С начала пандемии в Волгоградской области выявлено 59 158 носителей инфекции. Завершили лечение 56 426 человек. От осложнений, вызванных коронавирусом, в регионе скончались 1259 пациентов.

В стационарах находятся 1518 взрослых и семь детей, в том числе с подтверждённым коронавирусом — 1473 пациента.