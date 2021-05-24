Казань, , 12:40 — REGNUM В Татарии объявлено штормовое предупреждение. В республике 24 мая ожидается сильная жара до +34 градусов, сообщает Гидрометцентр по РТ.

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В период с 25 по 31 мая на территории восточных районов республики сохранится чрезвычайная пожарная опасность лесов (5 класс).

24 мая местами пройдут кратковременные дожди, грозы, днём возможен град. Температура воздуха в дневное время составит +21.+26˚, на востоке республики до +31˚.

Ночью и днем 25 мая прогнозируется кратковременный дождь, местами сильный, в отдельных районах гроза, град. Температура воздуха ночью около +18, днем — +22, на востоке Татарии ожидается до +27 градусов.

ИА REGNUM напоминает, период аномально сильной жары продлится в течение нескольких ближайших дней на Урале и в Поволжье.

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