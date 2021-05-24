Стокгольм, , 12:09 — REGNUM 21 мая в Стокгольме стартовала запись на прием пройти вакцинацию от COVID-19 для граждан, родившихся в 1976 году или ранее. Вскоре стало известно, что интерес к вакцинации оказался настолько большим, что время посещения забронировали десятки тысяч жителей шведской столицы. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

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Цифры из Стокгольма показывают, что с 13:00 пятницы до 12:00 воскресенья (23 мая) 44 000 человек выразили желание пройти процедуру вакцинации и записались на прием для получения первого компонента вакцины.

В ближайшие недели в Стокгольме на получение второго компонента могут записаться 30 000 граждан. Еще 4 000 человек смогут получить первую дозу вакцины.

Отмечается, что постепенно власти увеличат мощности и предоставят всем желающим еще больше возможностей для записи на прием.

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