Кызыл, , 12:06 — REGNUM В Туве сотрудники полиции изъяли из незаконного оборота более 2 тонн алкогольной продукции. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по республике, вечером 20 мая они увидели на одной из улиц Кызыла мужчину, перегружавшего ящики с алкоголем в автомобиль Toyota Camry и помещение гаража.

Правоохранители провели досмотр машины, а также помещения двух гаражей. В результате было обнаружено 1274 бутылки и ещё 306 ёмкостей со спиртсодержащей продукцией — всего около 2,3 тонн без документов.

«Личность данного гражданина была установлена — им оказался 48-летний индивидуальный предприниматель, проживающий в городе Кызыле. В ходе разбирательства также установлен владелец гаража, которым оказался 44-летний мужчина», — отметили в ведомстве.

По этому факту сотрудники организовали проверку. Процессуальное решение будет принято по его итогам.

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