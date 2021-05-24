Лондон, , 12:14 — REGNUM В настоящее время Великобритания и ее союзники ведут работу по выработке координированного ответа на инцидент с посадкой самолета компании Ryanair в Минске и в него могут входить новые санкции против Белоруссии. Об этом 24 мая заявил министр иностранных дел Британии Доминик Рааб.

Следите за развитием событий в трансляции: «Скандал с задержанием в Минске основателя Nexta Романа Протасевича»

«Великобритания призывает к немедленному освобождению (Романа) Протасевича и остальных политических заключенных Белоруссии. Королевство совместно с союзниками работает над скоординированным ответом в отношении Белоруссии, включая дальнейшие санкции», — приводит текст его заявления агентство Reuters.

Также Рааб отметил, что власти Британии призывают Совет Международной организации гражданской авиации (ICAO) провести срочную встречу для рассмотрения «несоблюдения» правительством Белоруссии международных норм, «обеспечивающих безопасность гражданской авиации».

Кроме того, глава британского МИД призвал привлечь к ответственности президента Белоруссии Александра Лукашенко за данный случай.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что генеральный прокурор Польши Збигнев Зебро поручил возбудить уголовное дело по факту «принуждения самолета (авиакомпании из Ирландии) Ryanair к приземлению в Минске».