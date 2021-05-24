Кишинёв, , 12:06 — REGNUM Неизвестный 24 июня сообщил по телефону в Единую экстренную службу о том, что в зданиях двух судов в Кишинёве якобы заложены взрывные устройства. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления полиции.

Сообщается, что неизвестный заявил о взрывных устройствах в судах районов Буюкань и Центр. График работы этих судов был сорван, на место прибыли сапёры.

«В ходе проверок в помещениях и на прилегающих территориях специалисты службы Bombteh не нашли подозрительных объектов или взрывных устройств», — говорится в сообщении пресс-службы.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит до двух лет лишения свободы.