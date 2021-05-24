Чебоксары, , 12:04 — REGNUM В Чувашии выявлено ещё 49 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, также зарегистрирован один летальный исход. Это следует их данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По данным на 24 мая, с начала пандемии в Чувашии официально выявлено 25 439 случаев заражения SARS-CoV-2, в том числе за последние сутки 49.

Вылечились 23 244 человека, доля выздоровевших составляет 91,3%. Из них за последние сутки победил болезнь 41 пациент.

Также в Чувашии умер ещё один пациент с коронавирусом — таким образом, число погибших достигло 1411 человек.

Отметим, что сегодня, 24 мая, Больница скорой медицинской помощи при поддержке проводит вакцинацию от СOVID-19 на базе центра Маунтинбайк. Мобильная прививочная бригада работает в течение дня.