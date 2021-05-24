Стокгольм, , 12:11 — REGNUM Пандемия коронавирусной инфекции сильно «ударила» по гражданскому обществу в Швеции. Некоммерческие ассоциации ощущают на себе все более плачевное финансовое положение, что приводит к тому, что все большему количеству нуждающихся людей становится трудно сделать так, чтобы их голоса были услышаны. Об этом 24 мая сообщила государственная новостная служба Швеции TT.

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«Для защиты демократии очень важно иметь активное и жизнеспособное гражданское общество», — отметила в интервью Лена Нюберг из Государственного управления Швеции по делам молодежи.

Прошлый год был трудным для многих, в том числе и для шведских некоммерческих организаций. В докладе Государственного управления Швеции по делам молодежи отмечается, что представители большей части некоммерческих объединений заявили, что пандемия коронавируса негативно повлияла на их способность осуществлять свою деятельность.

В докладе делается особый акцент на то, около 95% представителей различных ассоциаций, действующих в культурной сфере, заявили о негативном воздействии пандемии.