Москва, 24 мая 2021, 12:04 — REGNUM Сайт предварительного голосования «Единой России» PG.ER.RU подвергся DDoS-атаке. Потеря данных исключена, они будут отображаться в полном объеме
На проведении процедуры ddos-атака никак не отразится, подчеркнул руководитель IT-проектов «Единой России» Вячеслав Сатеев.
Накануне ddos-атаке с нескольких тысяч IP-адресов подвергся сайт «Единой России» ER.RU. При этом на сайте предварительного голосования PG.ER.RU фиксировались многочисленные попытки найти уязвимость класса SQL-injection. Системы защиты сайта оперативно сработали, оповестив администраторов департамента ИТ, и позволили обеспечить блокировку адресов атакующих, рассказал Вячеслав Сатеев.
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