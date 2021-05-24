Москва, , 12:04 — REGNUM Сайт предварительного голосования «Единой России» PG.ER.RU подвергся DDoS-атаке. Потеря данных исключена, они будут отображаться в полном объеме

На проведении процедуры ddos-атака никак не отразится, подчеркнул руководитель IT-проектов «Единой России» Вячеслав Сатеев.

«Техподдержка обнаружила DDoS-атаку. Количество запросов с различных IP-адресов превышает 15 тысяч в секунду. Сайт заработает корректно в ближайшее время. Вместе со специалистами Ростелекома мы восстанавливаем его работу», — сообщил он.

Накануне ddos-атаке с нескольких тысяч IP-адресов подвергся сайт «Единой России» ER.RU. При этом на сайте предварительного голосования PG.ER.RU фиксировались многочисленные попытки найти уязвимость класса SQL-injection. Системы защиты сайта оперативно сработали, оповестив администраторов департамента ИТ, и позволили обеспечить блокировку адресов атакующих, рассказал Вячеслав Сатеев.

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