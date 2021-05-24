Ставрополь, , 12:02 — REGNUM В Ставропольском крае зарегистрировано 44 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших за все время достигло 54 415 человек, сообщили 24 мая в региональном управлении Роспотребнадзора.

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Больше всего подтвержденных тестов в Ипатовском районе, где заболели COVID-19 десять человек, и в городе Невинномысске, где зафиксировано семь заразившихся.

За прошедшие сутки были выписаны 38 жителей региона, выздоровевших после COVID-19. Общее число сумевших справиться с болезнью достигло 51 495 человек.

За прошедшие сутки не удалось спасти врачам пятерых жителей края. Общее число скончавшихся составило 1474 человека.