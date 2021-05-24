Владивосток, , 12:02 — REGNUM Губернатор Приморья Олег Кожемяко 21 мая подписал постановление о введении режима ЧС межмуниципального характера на территориях Владивостокского, Артемовского городских округов, Надеждинского муниципального района в связи с фактическим исчерпанием свободной мощности для размещения отходов н6а полигоне Холмистая, 1, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на официальный интернет-портал правовой информации.

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Отмечается, что других площадок в пригороде Владивостока и указанных муниципалитетов нет.

Кожемяко распорядился принять меры и задействовать все силы и средства для защиты населения.

Муниципалитетам грозит мусорный коллапс. Приморцы в соцсетях пишут, что проблемы начались после закрытия мусоросжигательного завода, он стоял слишком рядом с жилым комплексом.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье компания «Доверие» выпустила первую партию лавочек из вторичного сырья по нацпроекту «Экология».