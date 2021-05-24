Тюмень, , 12:01 — REGNUM В Тюмени в социальные сети попало видео, на котором зафиксирован конфликт между девушкой и мужчиной, силой заталкивающего её в машину с дагестанскими номерами. Видео опубликовано в группах «ЧС Тюмень» и «Инцидент Тюмень».

На видеозаписи зафиксировано, как мужчина бьёт девушку, забирает у неё мобильный телефон и разбивает его об асфальт.

В пресс-службе УМВД сообщают, что заявления о похищении девушки в городской полиции не зарегистрировано. Однако участники инцидента установлены.

» Это двое молодых людей и две девушки. Устанавливаются обстоятельства, будет дана правовая оценка случившегося. По предварительным данным, версия с похищением человека не подтверждается», — пояснили газете «Тюменская область сегодня» в пресс-службе УМВД.