Токио, , 12:03 — REGNUM Японский автопроизводитель Toyota Motor представит Prius следующего поколения 2 июня 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Также Toyota опубликовала короткое тизерное видео с задней частью кузова будущей новинки.

Судя по тизеру, у нового Prius будут зауженные к центру задние фонари.

Информации о технической начинке авто очень мало. На данный момент известно, что в качестве силового агрегата у модели будет гибридный мотор. Основу его составит бензиновый двигатель рабочим объёмом 1,8 литра.

В качестве питающего элемента электродвигателя машины автопроизводитель установит литий-ионную батарею. При этом эффективность системы новой Prius станет выше.

Напомним, в марте 2021 года мировые продажи машин компании Toyota достигли рекордного уровня в 983 тысяч единиц, что в сравнении с мартом 2020 года больше на 44%.

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