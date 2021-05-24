Москва, 24 мая, 2021, 12:00 — ИА Регнум. Приверженцами здорового образа жизни (ЗОЖ) считают себя большинство жителей России (68%). Однозначно в этом уверены 18%, склонны так думать 50%, приводит данные рекрутинговое агентство Superjob.ru

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Чаще всего людьми, пропагандирующими ЗОЖ в той или иной степени, себя называют люди старше 45 лет (71%) и женщины (69%), реже — мужчины (66%). Не считают себя адептам ЗОЖ чаще люди 35−4-лет (37%).

Каждый третий опрошенный (32%) полагает, что вести здоровый образ жизни — это не для него: Не сомневаются в это 5%. Заявили, что их образ жизни скорее нездоровый, чем здоровый 27%.

Опрос проведен 14−18 мая 2021 года среди 1600 граждан РФ старше 18 лет в 401 населенном пункте.

Как сообщало ИА REGNUM, понятие «здоровый образ жизни» (ЗОЖ) для 50% жителей России — это спорт, зарядка и различная двигательная активность.

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