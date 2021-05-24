Москва, , 12:00 — REGNUM Скандал с задержанием основателя Nexta Романа Протасевича окончательно подтолкнёт Белоруссию к углублению экономической интеграции с Россией. Об этом 24 мая заявил директор Центра изучения перспектив интеграции ЕАЭС Дмитрий Беляков на телеканале «Россия 24».

Следите за развитием событий в трансляции: «Скандал с задержанием в Минске основателя Nexta Романа Протасевича»

"Сейчас идёт сложный достаточный период, в России идут выборы. И по Белоруссии будут играть очень серьёзно. Санкции уже ощущаются достаточно, и я полагаю, что будет ещё сильнее. Всё это толкает Республику Беларусь к более углубленной и более серьёзной интеграции с Российской Федерацией», — заявил Беляков.

По его словам, после экстренной посадки самолёта в Минске Запад «сработал по мановению волшебной палочки», и теперь Евросоюз наверняка введёт новый пакет санкций против Белоруссии, что ещё больше актуализирует сближение Минска и Москвы.

«Экономическая состоятельность Белоруссии на долгосрочную перспективу возможна только в случае глубокой экономической интеграции: обезопасить свою экономику и вообще свою в принципе страну», — указал он.

23 мая в Белоруссии экстренно посадили летевший из Афин в Вильнюс самолёт Ryanair, на борту которого находился один из основателей и бывший главный редактор признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич.

Самолёт совершил аварийную посадку в Минске из-за сообщения о минировании. Для сопровождения лайнера по поручению президента Белоруссии Александра Лукашенко в небо подняли истребитель МиГ-29. Позже в Главном управлении по борьбе с организованной преступностью МВД подтвердили задержание Протасевича.