Элиста, , 12:00 — REGNUM В Республике Калмыкия за последние сутки зарегистрирован один летальный исход среди пациентов с COVID-19, сообщает региональный оперштаб 24 мая.

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За весь период жертвами коронавируса стали 370 жителей Калмыкии.

ИА REGNUM сообщало, что за последние сутки в Калмыкии зарегистрировано 11 случаев заражения коронавирусом.

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