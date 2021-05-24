Элиста, 24 мая 2021, 12:00 — REGNUM В Республике Калмыкия за последние сутки зарегистрирован один летальный исход среди пациентов с COVID-19, сообщает региональный оперштаб 24 мая.
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За весь период жертвами коронавируса стали 370 жителей Калмыкии.
ИА REGNUM сообщало, что за последние сутки в Калмыкии зарегистрировано 11 случаев заражения коронавирусом.
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