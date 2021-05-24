Челябинск, , 11:59 — REGNUM В Челябинской области прокуратура ведёт проверку по факту гибели двухлетнего мальчика. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного органа.

В частности, проверяют работу органов системы профилактики. Уже известно, что семья является неблагополучной. Мать погибшего ранее была лишена родительских прав на своего старшего ребёнка.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 мая в одной из квартир в посёлке Западный погиб мальчик. На его лице и теле обнаружили ожоги.

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