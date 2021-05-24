Москва, , 11:58 — REGNUM По состоянию на 23 мая на сайте pg.er.ru зарегистрировалось почти 6 миллионов избирателей и более 5,5 тысяч кандидатов. Конкурс на место составляет 13 человек. Треть участников — общественники и волонтеры, более половины — беспартийные, каждый третий — моложе 35 лет, каждый четвертый — действующий депутат.

«Наиболее высокие показатели активности — в Московской области и Владивостоке. Мы наблюдаем рекордное число участников, которые рассчитывают в сентябре принять участие в качестве кандидатов от партии на выборах депутатов Государственной Думы и заксобраний, административных центров и органов местного самоуправления», — рассказал журналистам председатель федерального оргкомитета предварительного голосования «Единой России», сенатор Александр Карелин.

Примерно в половине регионов процедура пройдет по смешанной системе, в том числе и очно. Там 30 мая откроются счетные (избирательные) участки.

«Мы предприняли все необходимые меры, чтобы здоровью людей ничто не угрожало — на участках будут соблюдены меры санитарно-эпидемиологической безопасности. Они будут обеспечены средствами индивидуальной защиты, санитайзерами и так далее», — резюмировал Александр Карелин.

Он напомнил, что 23 мая в Центральном исполнительном комитете партии состоялась процедура разделения ключей электронного шифрования предварительного голосования. «Это подтверждение того, что безопасность как персональных данных участников, так и тайны голосования, обеспечена на самом высоком уровне. Система прошла многоуровневое тестирование как специалистами партии, так и независимыми IT-экспертами. Она полностью защищена», — отметил Александр Карелин.

Подсчет голосов начнется вечером 30 мая, сразу после того как предварительное голосование завершится во всех регионах и будут соединены ключи электронного шифрования.

Напомним, «Единая Россия» — единственная партия в стране, которая формирует списки кандидатов на выборы различного уровня на основании мнения избирателей, проводя всенародное предварительное голосование. Окончательно итоги процедуры будут подведены в начале июня. Списки кандидатов, которые будут представлять «Единую Россию» на выборах в Госдуму, а также кампаниях регионального и муниципального уровней в сентябре, утвердят на Съезде партии 19 июня.

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