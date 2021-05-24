Краснодар, , 11:58 — REGNUM В Краснодарском крае подтверждено 93 новых случая заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 24 мая. Это на два случая меньше, чем было зарегистрировано накануне, 23 мая.

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«В Краснодаре выявили 19 случаев, в Сочи — 10, в Анапе, Армавире и Динском районе — по семь. В Новороссийске и Усть-Лабинском районе заболели по шесть человек, в Красноармейском, Отрадненском и Успенском районах — по три», — сообщили в оперативном штабе.

На 24 мая в Краснодарском крае заражение коронавирусом подтверждено в общей сложности у 47 767 человек, показатель заболеваемости на 100 тысяч населения — 840,4. Выздоровели 42 762 человека, 2 945 пациентов скончались.

В стационарах лечатся 1011 ковид-пациентов, 47 заболевших находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, двое — на ЭКМО. На дому проходят лечение 1049 человек.