Стокгольм, , 12:12 — REGNUM 24 мая студию шведского телеканала SVT посетил специализирующийся на изучении инфекционных заболеваний профессор Каролинского института (Стокгольм) Йоаким Дилнер, который постарался ответить на актуальные вопросы, связанные с пандемией коронавирусной инфекции, в том числе — стоит ли прививаться от COVID-19 вторым компонентом вакцины тем, кто уже перенес заболевание.

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«Если человек уже переболел короной, следует ли ему все же вакцинироваться второй дозой?» — спросили у Дилнера.

«Об этом шли дискуссии, потому что речь идет о том случае, когда у тех, кто перенес коронавирус и принял одну дозу вакцины, уже появляется очень хороший иммунный ответ. Итак, есть страны, такие как Франция, где таким людям дают только одну дозу. В Швеции такой вариант был представлен как возможный способ сэкономить на вакцинах, но было сочтено, что это будет немного сложно. Если у вас был лабораторно подтвержденный коронавирус, и вы получили первую дозу, то не так уж проблематично немного подождать со второй дозой», — ответил профессор.